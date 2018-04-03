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    МИД РФ: НАТО пересек красную черту в отношениях с Россией. дипломатия, МИД РФ, НАТО, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД РФ: НАТО пересек красную черту в отношениях с Россией

    МИД РФ: НАТО пересек красную черту в отношениях с Россией

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    МИД РФ: НАТО пересек красную черту в отношениях с Россией

    МИД РФ: НАТО пересек красную черту в отношениях с Россией

      Североатлантический альянс пересек красную черту — так замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал наращивание военного присутствия НАТО у российских рубежей.

      Грушко отметил, что Запад активно применяет схемы времен холодной войны, которые в нынешних условиях не способны обеспечить безопасность.

      Дипломат также обратил внимание на противоречивость заявлений представителей Альянса: с одной стороны, они публикуют решение о высылке российских сотрудников и сокращении нашей миссии при НАТО на треть, а с другой — говорят о желании продолжать диалог с РФ.

      Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел РФ: «В этом же предложении, в этом же абзаце говорится о том, что НАТО продолжает быть заинтересованной в деэскалации отношений с РФ, поддержании политического диалога, избежании неправильного понимания намерений друг друга и продолжает выступать за скорейший созыв Совета Россия-НАТО».

      Что касается дела Скрипаля, то Грушко назвал эту историю чистой провокацией, цель которой — не допустить нормализации отношений между Западом и Россией.

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