МИД РФ: НАТО пересек красную черту в отношениях с Россией

Североатлантический альянс пересек красную черту — так замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал наращивание военного присутствия НАТО у российских рубежей.
Грушко отметил, что Запад активно применяет схемы времен холодной войны, которые в нынешних условиях не способны обеспечить безопасность.
Дипломат также обратил внимание на противоречивость заявлений представителей Альянса: с одной стороны, они публикуют решение о высылке российских сотрудников и сокращении нашей миссии при НАТО на треть, а с другой — говорят о желании продолжать диалог с РФ.
Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел РФ: «В этом же предложении, в этом же абзаце говорится о том, что НАТО продолжает быть заинтересованной в деэскалации отношений с РФ, поддержании политического диалога, избежании неправильного понимания намерений друг друга и продолжает выступать за скорейший созыв Совета Россия-НАТО».
Что касается дела Скрипаля, то Грушко назвал эту историю чистой провокацией, цель которой — не допустить нормализации отношений между Западом и Россией.
Дипломат также обратил внимание на противоречивость заявлений представителей Альянса: с одной стороны, они публикуют решение о высылке российских сотрудников и сокращении нашей миссии при НАТО на треть, а с другой — говорят о желании продолжать диалог с РФ.
Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел РФ: «В этом же предложении, в этом же абзаце говорится о том, что НАТО продолжает быть заинтересованной в деэскалации отношений с РФ, поддержании политического диалога, избежании неправильного понимания намерений друг друга и продолжает выступать за скорейший созыв Совета Россия-НАТО».
Что касается дела Скрипаля, то Грушко назвал эту историю чистой провокацией, цель которой — не допустить нормализации отношений между Западом и Россией.
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