Совфед РФ: попытки иностранного вмешательства в выборы президента провалились

Многочисленные попытки внешнего вмешательства в выборы президента не достигли своих целей, заявил сегодня глава временной сенатской комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета: «Конечно, были и серьезные многочисленные покушения на наш суверенитет электоральный в этот период. Но главное для нас заключается в том, что в результате и проведенных мер, и, естественно, ситуации в нашем обществе, состоянии нашего общества, те, кто делал… множественные покушения на наш суверенитет, не достигли тех рубежей, на которые рассчитывали».
В числе примеров вмешательства сенатор привел кибератаки на информационные ресурсы ЦИК, финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса и наблюдателей, раздувание разного рода скандалов, а также распространение ложной информации против действующего президента. Также примером вмешательства Климов назвал воспрепятствование голосованию российских граждан на Украине.
Напомним, сегодня по этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МВД Украины Арсена Авакова. По данным следствия, он дал указания полицейским, охранявшим российские дипучреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать россиян на избирательные участки, и тем самым нарушил их законные права и интересы, гарантированные Конституцией России.
В числе примеров вмешательства сенатор привел кибератаки на информационные ресурсы ЦИК, финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса и наблюдателей, раздувание разного рода скандалов, а также распространение ложной информации против действующего президента. Также примером вмешательства Климов назвал воспрепятствование голосованию российских граждан на Украине.
Напомним, сегодня по этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МВД Украины Арсена Авакова. По данным следствия, он дал указания полицейским, охранявшим российские дипучреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать россиян на избирательные участки, и тем самым нарушил их законные права и интересы, гарантированные Конституцией России.
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