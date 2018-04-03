После запуска стройки АЭС Путин и Эрдоган полтора часа говорили с глазу на глаз

Владимир Путин начал двухдневный визит в Турцию. Это первая его зарубежная поездка с момента переизбрания президентом.
За минувший год лидеры России и Турции провели восемь личных встреч и еще два десятка телефонных разговоров. Сегодня они вновь говорили о важнейших двусторонних и международных вопросах, в том числе о ситуации в Сирии.
Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, встреча с глазу на глаз между президентами длилась полтора часа. После этого началось заседание Совета сотрудничества высшего уровня, сообщает ТАСС.
Перед началом переговором Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Мерсине. Запустить первый энергоблок планируют в 2023 году. Как подчеркнул российский президент, при строительстве будут применяться лучшие технологии.
Владимир Путин, президент РФ: «При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии — такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России. Россия — один из признанных лидеров в области мирового атома».
Отметим, что завтра к переговорам присоединится президент Ирана Хасан Роухани.
Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, встреча с глазу на глаз между президентами длилась полтора часа. После этого началось заседание Совета сотрудничества высшего уровня, сообщает ТАСС.
Перед началом переговором Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Мерсине. Запустить первый энергоблок планируют в 2023 году. Как подчеркнул российский президент, при строительстве будут применяться лучшие технологии.
Владимир Путин, президент РФ: «При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии — такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России. Россия — один из признанных лидеров в области мирового атома».
Отметим, что завтра к переговорам присоединится президент Ирана Хасан Роухани.
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