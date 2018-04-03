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    После запуска стройки АЭС Путин и Эрдоган полтора часа говорили с глазу на глаз. Путин, Турция, Эрдоган, атомная энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле запуска стройки АЭС Путин и Эрдоган полтора часа говорили с глазу на глаз

    После запуска стройки АЭС Путин и Эрдоган полтора часа говорили с глазу на глаз

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    После запуска стройки АЭС Путин и Эрдоган полтора часа говорили с глазу на глаз

    После запуска стройки АЭС Путин и Эрдоган полтора часа говорили с глазу на глаз

    После запуска стройки АЭС Путин и Эрдоган полтора часа говорили с глазу на глаз
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Владимир Путин начал двухдневный визит в Турцию. Это первая его зарубежная поездка с момента переизбрания президентом.

      За минувший год лидеры России и Турции провели восемь личных встреч и еще два десятка телефонных разговоров. Сегодня они вновь говорили о важнейших двусторонних и международных вопросах, в том числе о ситуации в Сирии.

      Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, встреча с глазу на глаз между президентами длилась полтора часа. После этого началось заседание Совета сотрудничества высшего уровня, сообщает ТАСС.

      смотретьПутин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»
      Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»
      Перед началом переговором Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Мерсине. Запустить первый энергоблок планируют в 2023 году. Как подчеркнул российский президент, при строительстве будут применяться лучшие технологии.

      смотретьВ Турции все готово к официальному старту строительства АЭС «Аккую»
      В Турции все готово к официальному старту строительства АЭС «Аккую»
      Владимир Путин, президент РФ: «При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии — такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России. Россия — один из признанных лидеров в области мирового атома».

      Отметим, что завтра к переговорам присоединится президент Ирана Хасан Роухани.

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