В Петербурге начали бороться с перегруженными фурами

Городские чиновники пытаются спасти остатки городских дорог, проверяя большегрузные автомобили на перевес.

Не секрет, что владельцам транспортных компаний выгодно загружать фуры больше положенного, что неминуемо разбивает трассы.



Сегодня комитет по благоустройству провел день открытых дверей на пункте взвешивания. Каждый водитель в течение двух минут мог узнать, нарушает он законодательство или нет. На дороге такая процедура с участием ГИБДД грозит штрафом до полумиллиона рублей.



В общей сложности, за первую половину дня стационарный пункт весового контроля посетили около 100 большегрузов. Практически у каждого второго был выявлен перевес. Однако в связи с добровольным участием в акции для всех нарушителей сегодня объявили амнистию.