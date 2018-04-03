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    В курганских детдомах выявили факты избиений и воровства

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    В курганских детдомах выявили факты избиений и воровства

    В курганских детдомах выявили факты избиений и воровства

    Прокуратура Курганской области проверяет жалобы воспитанников детских домов, которые заявили о нехватке еды и игрушек, а также об избиениях и воровстве.

    Как сообщается на сайте ведомства, в ходе проверки сотрудники прокуратуры уже пообщались с выпускниками, приемными родителями, а также воспитанниками более двух десятков местных детдомов. В результате выяснилось, что в некоторых приютах есть проблемы с питанием, а кроме того, там действительно не хватает игрушек.

    Подтвердились и другие жалобы воспитанников. В частности, стало известно, что многих детей избивали, педагоги практиковали жестокие методы воспитания, дети устраивали драки, воровали друг у друга вещи, многие воспитанники употребляли спиртное и курили. В прокуратуре заявили, что причиной такой ситуации стало отсутствие психологической и профилактической работы, которую должны вести сотрудники детдомов.

    По выявленным нарушениям вынесены представления в адрес губернатора Курганской области и начальника УМВД России по региону.

    Напомним, ранее в Челябинске разразился скандал после признаний семерых воспитанников детдома, которые после усыновления рассказали о насилии, жертвами которого стали во время пребывания в социальном учреждении. По словам подростков, некие посторонние мужчины брали их с собой на отдых и насиловали. Приемные матери предположили, что сотрудники детдома могли брать с посетителей деньги.

    Позже прокуратура выявила в работе учреждения грубейшие нарушения. В результате была уволена директор детского дома.

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