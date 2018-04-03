Акция в петербургском гипермаркете привела к драке и ажиотажу

Раздача чемоданов в одном из гипермаркетов Петербурга закончилась дракой.

Обещание торговой сети бесплатно выдать дорожную сумку за совершение покупок на определенную сумму спровоцировало ажиотаж. Горожане начали осаждать магазины. Во многих выстроились огромные очереди, не уступающие тем, что были в конце 80-х.



Однако организаторы акции не рассчитали количество бонусов. Так, на проспекте Маршала Жукова, завидев дефицитные призы, покупатели бросились к ним, сметая всё на своем пути. Впрочем, некоторые в нехватке чемоданов винят не руководство торговой сети, а кассиров, которые якобы жульничали, оформляя покупки посетителей на собственные накопительные карты.



Пока покупателям не удалось официально подтвердить уловки кассиров. Но Интернет сегодня пестрит объявлениями о продаже чемоданов, похожих на те, что были заявлены в акции. Впрочем, некоторые из этих предприимчивых продавцов утверждают, что им удалось получить свои товары вполне легально — за наклейки своих друзей.



Как долго продлится осада петербургских гипермаркетов, пока неизвестно. Организаторы неоднократно меняли сроки проведения акции.