В Минобрнауки ответили на предложение главы РАН отменить ЕГЭ

В Минобрнауки призвали главу РАН воздержаться от заявлений об отмене ЕГЭ, чтобы не вызывать у школьников «излишнее волнение и стресс».
Система Единого государственного экзамена укреплает единое образовательное пространство в России и позволяет абитуриентам поступать в вузы на равных условиях. Такое заявление во вторник сделала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в ответ на призыв главы Академии наук Александра Сергеева отменить ЕГЭ, сообщает РИА Новости.
Ранее во вторник Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме, заявил, что российскому образованию необходима отмена ЕГЭ и возвращение «научной части» в школы. Таким образом можно будет удержать ученых в России, передает РБК слова главы РАН.
Васильева напомнила, что за прошедшие годы система ЕГЭ прошла ряд изменений, которые повысили ее эффективность, в частности, из заданий была убрана тестовая часть. В министерстве также выразили мнение, что призывы об отмене ЕГЭ во время сдачи экзаменов лишь нагнетают обстановку и мешают людям готовиться.
Из заявления Минобрнауки РФ: «Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны, и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников».
Ранее во вторник Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме, заявил, что российскому образованию необходима отмена ЕГЭ и возвращение «научной части» в школы. Таким образом можно будет удержать ученых в России, передает РБК слова главы РАН.
Васильева напомнила, что за прошедшие годы система ЕГЭ прошла ряд изменений, которые повысили ее эффективность, в частности, из заданий была убрана тестовая часть. В министерстве также выразили мнение, что призывы об отмене ЕГЭ во время сдачи экзаменов лишь нагнетают обстановку и мешают людям готовиться.
Из заявления Минобрнауки РФ: «Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны, и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников».
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