Компьютерный сбой нарушил авиасообщение в Европе

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила о нарушении авиасообщения
из-за технической проблемы в системе управления авиапотоками.
Об этом сообщается на сайте Евроконтроля. В сообщении указывается, что компьютерный сбой произошел в системе Enhanced Tactical Flow Management System («Улучшенная система тактического управления потоками»). Это сказалось на всей системе летных планов.
В связи с этим в действие вводятся чрезвычайные меры, из-за которых снизятся пропускные способности европейской авиасети. В частности, из 29 500 запланированных на сегодня рейсов в европейских аэропортах задержат примерно половину.
И хотя проблема уже выявлена, специалисты Евроконтроля отмечают, что работы по ее устранению продлятся до позднего вечера.
В связи с этим в действие вводятся чрезвычайные меры, из-за которых снизятся пропускные способности европейской авиасети. В частности, из 29 500 запланированных на сегодня рейсов в европейских аэропортах задержат примерно половину.
И хотя проблема уже выявлена, специалисты Евроконтроля отмечают, что работы по ее устранению продлятся до позднего вечера.
UPDATE The issue with the Enhanced Tactical Flow Management System has been identified and work is progressing to recover the system, which is expected to occur late this evening https://t.co/9HWy5HK3km— AIRLIVE (@airlivenet) 3 апреля 2018 г.
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