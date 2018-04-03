Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    Компьютерный сбой нарушил авиасообщение в Европе

    1 комментарий

    Компьютерный сбой нарушил авиасообщение в Европе

    Компьютерный сбой нарушил авиасообщение в Европе

    Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила о нарушении авиасообщения из-за технической проблемы в системе управления авиапотоками.

    Об этом сообщается на сайте Евроконтроля. В сообщении указывается, что компьютерный сбой произошел в системе Enhanced Tactical Flow Management System («Улучшенная система тактического управления потоками»). Это сказалось на всей системе летных планов.

    В связи с этим в действие вводятся чрезвычайные меры, из-за которых снизятся пропускные способности европейской авиасети. В частности, из 29 500 запланированных на сегодня рейсов в европейских аэропортах задержат примерно половину.

    И хотя проблема уже выявлена, специалисты Евроконтроля отмечают, что работы по ее устранению продлятся до позднего вечера.




    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru