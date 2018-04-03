Подозреваемого в терроризме первокурсника Можайки признали шизофреником

Курсанта
Военно-космической академии имени Можайского могут не приговорить по делу о приготовлении к теракту.
Сегодня Московский окружной военный суд отправил первокурсника-сироту Вадима Осипова на психиатрическое лечение. 19-летнего юношу подозревают в планировании захвата казармы и даже подготовке к теракту на Дворцовой площади — якобы он собирался подорвать лоток с мороженым.
Однако комиссия экспертов института Сербского и центра Минобороны выявила у обвиняемого признаки шизофрении. Теперь молодого человека направят в психиатрическую лечебницу в Московской области. Уголовное дело приостановили, но после лечения курсанта ждет новое обследование.
Дмитрий Динзе, адвокат Вадима Осипова: «Я проконсультировался со специалистами по вопросам психиатрии. Такое лечение длится от недели до трех месяцев».
Первокурсника Можайки арестовали в апреле 2017 года. В терроризме его заподозрили после того, как в дневнике курсанта нашли схему казармы и план ее захвата. Однако сам Осипов настаивал, что рисунок появился как раз после занятий по антитеррору. За приготовление к теракту юноше грозило вплоть до пожизненного лишения свободы.
Однако комиссия экспертов института Сербского и центра Минобороны выявила у обвиняемого признаки шизофрении. Теперь молодого человека направят в психиатрическую лечебницу в Московской области. Уголовное дело приостановили, но после лечения курсанта ждет новое обследование.
Дмитрий Динзе, адвокат Вадима Осипова: «Я проконсультировался со специалистами по вопросам психиатрии. Такое лечение длится от недели до трех месяцев».
Первокурсника Можайки арестовали в апреле 2017 года. В терроризме его заподозрили после того, как в дневнике курсанта нашли схему казармы и план ее захвата. Однако сам Осипов настаивал, что рисунок появился как раз после занятий по антитеррору. За приготовление к теракту юноше грозило вплоть до пожизненного лишения свободы.
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