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    Подозреваемого в терроризме первокурсника Можайки признали шизофреником. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, вузы, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодозреваемого в терроризме первокурсника Можайки признали шизофреником

    Подозреваемого в терроризме первокурсника Можайки признали шизофреником

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    Подозреваемого в терроризме первокурсника Можайки признали шизофреником

    Подозреваемого в терроризме первокурсника Можайки признали шизофреником

      Курсанта Военно-космической академии имени Можайского могут не приговорить по делу о приготовлении к теракту.

      Сегодня Московский окружной военный суд отправил первокурсника-сироту Вадима Осипова на психиатрическое лечение. 19-летнего юношу подозревают в планировании захвата казармы и даже подготовке к теракту на Дворцовой площади — якобы он собирался подорвать лоток с мороженым.

      Однако комиссия экспертов института Сербского и центра Минобороны выявила у обвиняемого признаки шизофрении. Теперь молодого человека направят в психиатрическую лечебницу в Московской области. Уголовное дело приостановили, но после лечения курсанта ждет новое обследование.

      Дмитрий Динзе, адвокат Вадима Осипова: «Я проконсультировался со специалистами по вопросам психиатрии. Такое лечение длится от недели до трех месяцев».

      Первокурсника Можайки арестовали в апреле 2017 года. В терроризме его заподозрили после того, как в дневнике курсанта нашли схему казармы и план ее захвата. Однако сам Осипов настаивал, что рисунок появился как раз после занятий по антитеррору. За приготовление к теракту юноше грозило вплоть до пожизненного лишения свободы.

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