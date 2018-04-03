Врио главы правительства Дагестана заподозрили в превышении полномочий на 1,3 млрд

В отношении бывшего врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова возбуждено новое уголовное дело.
Задержанный чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, Гамидов в 2013 году вынес постановление о предоставлении госгарантий компании «Дагагрокомплекс». При этом необходимая экспертиза экономической эффективности проекта проведена не была.
Фирма не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями. В результате на основании решения Арбитражного суда с правительства Дагестана было взыскано 1,3 млрд рублей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Напомним, бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны в начале марта. Их заподозрили хищениях и мошенничестве при реализации соцпрограмм в регионе. А до этого правоохранители задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора города.
По данным следствия, Гамидов в 2013 году вынес постановление о предоставлении госгарантий компании «Дагагрокомплекс». При этом необходимая экспертиза экономической эффективности проекта проведена не была.
Фирма не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями. В результате на основании решения Арбитражного суда с правительства Дагестана было взыскано 1,3 млрд рублей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Напомним, бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны в начале марта. Их заподозрили хищениях и мошенничестве при реализации соцпрограмм в регионе. А до этого правоохранители задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора города.
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