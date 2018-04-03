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    Врио главы правительства Дагестана заподозрили в превышении полномочий на 1,3 млрд

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Врио главы правительства Дагестана заподозрили в превышении полномочий на 1,3 млрд

    Врио главы правительства Дагестана заподозрили в превышении полномочий на 1,3 млрд

    Врио главы правительства Дагестана заподозрили в превышении полномочий на 1,3 млрд
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • В отношении бывшего врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова возбуждено новое уголовное дело.

    Задержанный чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

    По данным следствия, Гамидов в 2013 году вынес постановление о предоставлении госгарантий компании «Дагагрокомплекс». При этом необходимая экспертиза экономической эффективности проекта проведена не была.

    Фирма не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями. В результате на основании решения Арбитражного суда с правительства Дагестана было взыскано 1,3 млрд рублей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

    смотретьЗадержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве
    Задержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве
    Напомним, бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны в начале марта. Их заподозрили хищениях и мошенничестве при реализации соцпрограмм в регионе. А до этого правоохранители задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора города.

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