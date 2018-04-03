Два поезда метро столкнулись на западе Германии: есть пострадавшие

Не менее 35 человек получили трамвы в результате столкновения двух поездов метро в немецком городе Дуйсбурге.
Два поезда столкнулись в туннеле рядом со станцией метро в городе Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Пострадали не менее 35 человек, двое получили тяжелые травмы, сообщает издание Focus Online. В городских экстренных службах сообщили, что угрозы жизни пострадавших нет.
В городских экстренных службах добавили также, что столкновение не было лобовым. В настоящее время метро в городе работает с перебоями.
В городских экстренных службах добавили также, что столкновение не было лобовым. В настоящее время метро в городе работает с перебоями.
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