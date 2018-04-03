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    В Тихвине ликвидировали масштабный блэкаут. Ленинградская область, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Тихвине ликвидировали масштабный блэкаут

    В Тихвине ликвидировали масштабный блэкаут

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    В Тихвине ликвидировали масштабный блэкаут

    В Тихвине ликвидировали масштабный блэкаут

      Почти четыре часа понадобилось энергетикам, чтобы восстановить энергоснабжение жилых домов и социальных объектов районного центра Ленобласти.

      В полдень в Тихвине из-за аварии без света остались девять тысяч человек, две школы и хлебокомбинат. По данным Ленинградской областной электросетевой компании, обесточенными оказались сразу 11 подстанций. Однако уже через полчаса после блэкаута электроснабжение полностью восстановили на комбинате и частично — в жилых домах.

      Часть Тихвина оставалась без света на протяжении четырех часов. Это почти четыре тысячи человек. На месте работала оперативно-выездная бригада, она выясняла причины крупной аварии на сетях.

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