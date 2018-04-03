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    Дочери погибшей в питерском теракте кукольницы продолжили дело матери. Санкт-Петербург, взрывы, метро, памятные даты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДочери погибшей в питерском теракте кукольницы продолжили дело матери

    Дочери погибшей в питерском теракте кукольницы продолжили дело матери

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    Дочери погибшей в питерском теракте кукольницы продолжили дело матери

    Дочери погибшей в питерском теракте кукольницы продолжили дело матери

    Дочери погибшей в питерском теракте кукольницы продолжили дело матери

      В Петербурге вспоминают погибших во время прошлогоднего теракта в метро. Цветы, свечи, панихиды и книга памяти станут символами той страшной трагедии, которая сплотила горожан. Взрыв в тоннеле изменил жизнь и сестер Медянцевых, которые 3 апреля 2017 года потеряли свою маму.

      Горожане с утра несут цветы к временному мемориалу на Московском проспекте, оставляют записки. Взрыв в вагоне поезда прогремел 3 апреля год назад. Пострадали десятки пассажиров. Трагедия унесла жизни 16 человек. Из них четверо — жители Ленинградской области. Губернатор 47-го региона сегодня одним из первых почтил память погибших. На станцию «Технологический институт» Александр Дрозденко приехал на метро. У мемориала он оставил букет роз.

      Алёна Медянцева была в момент взрыва с матерью в вагоне. Потом журналисты писали, что мама успела прикрыть собою дочь. Алёна говорит, что это невозможно, всё произошло мгновенно. И несмотря на то, что она находилась ближе к эпицентру взрыва, смертельное ранение получила ее мать. После тех событий Алёна не спускалась в метро целый год.

      Алёна Медянцева, пострадавшая: «Сейчас я ехала в метро первый раз. Я как-то настороженно стала относиться к метро, стала присматриваться к мелочам».

      В тот день Алёна с матерью приехали из Новгорода, чтобы сдать в галерею свои авторские куклы. Они и сегодня в Петербурге. Целая выставка работ Ирины Медянцевой в память о ней и других погибших в тот день.

      Дочери Ирины не оставили занятия их матери, продолжают учить детей творческому ремеслу. «Помогает не думать о грустном», — говорят они.

      Юлия Медянцева: «У меня нет понимания того, что мамы больше нет. Не пришло такое понимание».

      Волонтеры у станции метро «Технологический институт» сегодня раздают белые цветы, которые можно возложить тут же, к небольшому мемориалу в память о погибших. Поминают жертв трагедии очень тихо, по-домашнему: цветы, панихида в Троице-Измайловском соборе и книга памяти погибших, которую сегодня представляет петербургский метрополитен. Спустя год осталась не только боль потери, но и память о том небывалом единении горожан перед лицом страшной угрозы.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.

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