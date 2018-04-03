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7 апреля, 13:15
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    МИД Польши возмущен сожжением флага в Киеве

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    МИД Польши возмущен сожжением флага в Киеве

    МИД Польши возмущен сожжением флага в Киеве

    Польский МИД направил украинской стороне ноту протеста из-за акции у посольства в Киеве.

    После манифестации, во время которой был сожжен польский флаг, в МИД Польши вызвали заместителя посла Украины. Ему и вручили ноту протеста.

    При этом во внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение не только поведением протестующих, но и отсутствием надлежащего ответа со стороны украинских силовиков, передает «Интерфакс».

    В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал провокационной акцию с сожжением флага, подчеркнув, что она стала «коварным нападением» на украинско-польскую дружбу.

    Накануне, 2 апреля, стало известно, что группа неизвестных в масках устроила акцию у посольства Польши в Киеве и сожгла польский флаг. При этом 20 марта в Варшаве польские националисты у посольства Украины сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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