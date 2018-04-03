МИД Польши возмущен сожжением флага в Киеве

Польский МИД направил украинской стороне ноту протеста
из-за акции у посольства в Киеве.
После манифестации, во время которой был сожжен польский флаг, в МИД Польши вызвали заместителя посла Украины. Ему и вручили ноту протеста.
При этом во внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение не только поведением протестующих, но и отсутствием надлежащего ответа со стороны украинских силовиков, передает «Интерфакс».
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал провокационной акцию с сожжением флага, подчеркнув, что она стала «коварным нападением» на украинско-польскую дружбу.
Накануне, 2 апреля, стало известно, что группа неизвестных в масках устроила акцию у посольства Польши в Киеве и сожгла польский флаг. При этом 20 марта в Варшаве польские националисты у посольства Украины сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.
При этом во внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение не только поведением протестующих, но и отсутствием надлежащего ответа со стороны украинских силовиков, передает «Интерфакс».
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал провокационной акцию с сожжением флага, подчеркнув, что она стала «коварным нападением» на украинско-польскую дружбу.
Накануне, 2 апреля, стало известно, что группа неизвестных в масках устроила акцию у посольства Польши в Киеве и сожгла польский флаг. При этом 20 марта в Варшаве польские националисты у посольства Украины сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Комментарии