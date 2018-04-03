Петербургский чиновник объяснил поздравление с «именинами» выжившей в теракте

Глава петербургского муниципального округа Савелий Лебедев, поздравивший пострадавшую в теракте в метро женщину «с именинами», заявил, что его неправильно поняли.
Глава муниципального округа Балканский Савелий Лебедев прокомментировал видео с его участием, которое было опубликовано сегодня в СМИ. На видео Лебедев заходит в квартиру пострадавшей в теракте в метро жительницы города, вручает женщине цветы и пакет, в котором, вероятно, лежит подарок. В ответ на слова женщины о том, что она не именинница, а 3 апреля — годовщина печального события, гость заявляет, что не мог остаться в стороне, так как у него «бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то».
В комментарии «Комсомольской правде» Лебедев заявил, что его неправильно поняли, и что в Интернете была опубликована только часть его беседы с той женщиной. По его словам, встреча была посвящена не годовщине теракта, а проблемам блокадников, и женщина сама пригласила его в гости, сообщив, что у нее именины.
Савелий Лебедев, глава муниципального округа Балканский Санкт-Петербурга: «Мы приезжали к ней 2 апреля. Это жительница, которая выжила после теракта. Она была в том вагоне… Но она у нас и в блокадном обществе, и вчера у нее были именины. Она потомок блокадников, ведет бухгалтерию в обществе. Около 60 лет ей… Она мне говорит: приезжайте, у меня именины. А тут как раз годовщина совпала всех этих трагических событий. Я приехал, поздравил — и вот такой результат в Интернете».
Вспомнить имя женщины он так и не смог, сообщив только, что оно у него записано.
В комментарии «Комсомольской правде» Лебедев заявил, что его неправильно поняли, и что в Интернете была опубликована только часть его беседы с той женщиной. По его словам, встреча была посвящена не годовщине теракта, а проблемам блокадников, и женщина сама пригласила его в гости, сообщив, что у нее именины.
Савелий Лебедев, глава муниципального округа Балканский Санкт-Петербурга: «Мы приезжали к ней 2 апреля. Это жительница, которая выжила после теракта. Она была в том вагоне… Но она у нас и в блокадном обществе, и вчера у нее были именины. Она потомок блокадников, ведет бухгалтерию в обществе. Около 60 лет ей… Она мне говорит: приезжайте, у меня именины. А тут как раз годовщина совпала всех этих трагических событий. Я приехал, поздравил — и вот такой результат в Интернете».
Вспомнить имя женщины он так и не смог, сообщив только, что оно у него записано.
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