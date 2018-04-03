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    Помощник президента РФ назвал сроки возможной встречи Путина с Трампом. Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПомощник президента РФ назвал сроки возможной встречи Путина с Трампом

    Помощник президента РФ назвал сроки возможной встречи Путина с Трампом

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    Помощник президента РФ назвал сроки возможной встречи Путина с Трампом

    Помощник президента РФ назвал сроки возможной встречи Путина с Трампом

      В администрации американского лидера подтвердили, что Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным несколько мест для личной встречи, в том числе Белый Дом.

      По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча если и состоится, то только во второй половине года.

      Тем временем стали известны интересные, можно сказать, секретные подробности закулисной жизни Белого дома. Сегодня вышла в свет книга бывшего репортера The Washington Post Рональда Кесслера «Белый дом Трампа: меняя правила игры». В ней утверждается, что под северной лужайкой в годы правления Барака Обамы был выкопан пятиэтажный бункер, где администрация может укрыться в случае ядерной войны.

      Сообщается, что обошелся проект в 376 миллионов долларов. Стройку завершили незадолго до окончания второго срока Обамы, и, можно сказать, новоселье справляли уже новые хозяева.

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