Помощник президента РФ назвал сроки возможной встречи Путина с Трампом

В администрации американского лидера подтвердили, что Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным несколько мест для личной встречи, в том числе Белый Дом.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча если и состоится, то только во второй половине года.
Тем временем стали известны интересные, можно сказать, секретные подробности закулисной жизни Белого дома. Сегодня вышла в свет книга бывшего репортера The Washington Post Рональда Кесслера «Белый дом Трампа: меняя правила игры». В ней утверждается, что под северной лужайкой в годы правления Барака Обамы был выкопан пятиэтажный бункер, где администрация может укрыться в случае ядерной войны.
Сообщается, что обошелся проект в 376 миллионов долларов. Стройку завершили незадолго до окончания второго срока Обамы, и, можно сказать, новоселье справляли уже новые хозяева.
Тем временем стали известны интересные, можно сказать, секретные подробности закулисной жизни Белого дома. Сегодня вышла в свет книга бывшего репортера The Washington Post Рональда Кесслера «Белый дом Трампа: меняя правила игры». В ней утверждается, что под северной лужайкой в годы правления Барака Обамы был выкопан пятиэтажный бункер, где администрация может укрыться в случае ядерной войны.
Сообщается, что обошелся проект в 376 миллионов долларов. Стройку завершили незадолго до окончания второго срока Обамы, и, можно сказать, новоселье справляли уже новые хозяева.
Комментарии