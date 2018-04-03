Роспотребнадзор составит черный список недобросовестных сыроделов

Роспотребнадзор планирует публиковать в открытом доступе данные о производителях и поставщиках так называемой «сыроподобной продукции» в РФ.
Роспотребнадзор намерен усилить контроль над поставками сырной продукции в российские торговые сети. Самый строгий надзор будет за дешевыми продуктами, говорится в сообщении ведомства по итогам встречи главы Роспотребнадзора Анны Поповой с членами правления Национального союза производителей молока.
Из сообщения Роспотребнадзора: «В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние молочной отрасли, в том числе вопросы противодействия ввозу и обороту „сыроподобной продукции“ на территории Российской Федерации. По результатам обсуждения Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте».
Участники встречи договорились об оперативном обмене информацией о фальсификации молочной продукции. Сообщается также, что Роспотребнадзор будет публиковать список недобросовестных производителей сыра на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.
Из сообщения Роспотребнадзора: «В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние молочной отрасли, в том числе вопросы противодействия ввозу и обороту „сыроподобной продукции“ на территории Российской Федерации. По результатам обсуждения Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте».
Участники встречи договорились об оперативном обмене информацией о фальсификации молочной продукции. Сообщается также, что Роспотребнадзор будет публиковать список недобросовестных производителей сыра на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.
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