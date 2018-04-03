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    Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП заподозрили в махинациях с документами

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    • Фото: центрзащиты.рф
    Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП заподозрили в махинациях с документами

    Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП заподозрили в махинациях с документами

    Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП заподозрили в махинациях с документами
  • Фото: центрзащиты.рф

    • Компанию «Центр Защиты», которая занималась охраной кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», заподозрили в заключении фиктивного договора.

    Как рассказали в Росгвардии, были обнаружены два документа об охране, которые имеют один и тот же номер, но разную дату заключения. Один из договоров был заключен 1 января 2018 года, а другой — 12 февраля.

    Не исключено, что новый договор был заключен для того, чтобы скрыть информацию о дате начала работы компании с «Зимней вишней».

    Светлана Тернова, главный эксперт Лицензионно-разрешительного главка Росгвардии: «Если договор от 12 февраля — то это означает, что после 12 февраля ЧОП имеет пять дней, чтобы подать уведомление (в Росгвардию). Но уведомление в этот период не подавалось. Оно было подано 9 февраля. Так вот, чтобы оправдать факт уведомления Росгвардии о начале оказания услуг на „Зимней вишне“ тогда, когда договора еще не было, ЧОП и решил, на мой взгляд, задним числом поменять первую страницу договора и показать, что якобы этот договор он заключил 1 января».

    Однако, отметила Тернова, в «Центре Защиты» не учли, что в том случае, если бы договор был заключен 1 января, а уведомление в Росгвардию подавалось бы 9 февраля, то ЧОП бы наказали за нарушение порядка подачи документов, передает РИА Новости.

    Светлана Тернова, главный эксперт Лицензионно-разрешительного главка Росгвардии: «Это свидетельство махинаций ЧОПа с целью уйти от ответственности и сформировать мнение, что ЧОП действовал легитимно на этом объекте».

    смотретьВ Кемерове задержана глава инспекции областного Госстройнадзора
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    Ранее сообщалось, что ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. При этом уже были готовы документы для аннулирования лицензии через суд. Кроме того, по делу о трагедии в Кемерове был арестован сотрудник «Центра защиты» Сергей Антюшин. По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.

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