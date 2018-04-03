Путин прилетел в Анкару на встречу с президентами Турции и Ирана

Российский лидер прибыл в Анкару, где примет участие в церемонии запуска строительства АЭС «Аккую», а также проведет переговоры с турецким и иранским лидерами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани.
Это первая зарубежная поездка Владимира Путина после его переизбрания на пост президента РФ на выборах в марте. Визит российского лидера продлится 2 дня. За это время он обсудит двусторонние вопросы и перспективы сирийского урегулирования с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани.
Российско-турецкие переговоры пройдут сегодня в Анкаре, а завтра здесь же состоится саммит Россия — Турция — Иран по сирийской проблематике. Это второй саммит лидеров трех стран. Первая встреча Владимира Путина с президентами Турции и Ирана по сирийскому урегулированию прошла в Сочи 22 ноября минувшего года по инициативе российской стороны.
Президент России совместно с Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции примут участие в церемонии, которая положит начало строительству АЭС «Аккую». Возведение первой в стране АЭС — грандиозный проект, который осуществляют российские специалисты. Сегодня же лидеры двух стран проведут беседу, позже чего начнется седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня под председательством двух президентов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита Владимира Путина в Анкару отметил, что «нынешнему заседанию Совета предшествовала беспрецедентная серия контактов между президентами России и Турции». Основными темами предстоящих российско-турецких переговоров станут дальнейшие шаги для урегулирования сирийского вопроса, военно-техническое сотрудничество, в том числе ускорение поставок Анкаре ЗРС С-400 и существующие ограничения в торговле. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Российско-турецкие переговоры пройдут сегодня в Анкаре, а завтра здесь же состоится саммит Россия — Турция — Иран по сирийской проблематике. Это второй саммит лидеров трех стран. Первая встреча Владимира Путина с президентами Турции и Ирана по сирийскому урегулированию прошла в Сочи 22 ноября минувшего года по инициативе российской стороны.
Президент России совместно с Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции примут участие в церемонии, которая положит начало строительству АЭС «Аккую». Возведение первой в стране АЭС — грандиозный проект, который осуществляют российские специалисты. Сегодня же лидеры двух стран проведут беседу, позже чего начнется седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня под председательством двух президентов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита Владимира Путина в Анкару отметил, что «нынешнему заседанию Совета предшествовала беспрецедентная серия контактов между президентами России и Турции». Основными темами предстоящих российско-турецких переговоров станут дальнейшие шаги для урегулирования сирийского вопроса, военно-техническое сотрудничество, в том числе ускорение поставок Анкаре ЗРС С-400 и существующие ограничения в торговле. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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