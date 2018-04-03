Следователи: сбившая Boeing под Донецком ракета могла быть невидима для российских радаров

Ракета, сбившая в небе над Донбассом пассажирский самолет Malaysia Airlines, могла быть невидима для российских радаров, сообщили члены международной комиссии.
Ракета, сбившая в небе над Донецкой областью пассажирский самолет MH17, могла быть невидима для российских радаров. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Нидерландов, которая координирует международное расследование крушения самолета.
Из сообщения прокуратуры Нидерландов: «ССГ (Совместная следственная группа — прим. НТВ.Ru) назначила двух независимых экспертов для изучения данных радаров, представленных российской стороной. Их выводы заключаются в том, что ракета могла быть выпущена из зенитного ракетного комплекса „Бук“ с места, установленного ранее ССГ, будучи при этом невидимой на снимках радаров».
Специалисты также подтвердили, что на предоставленных кадрах рядом с MH17 не было других самолетов, передает ТАСС.
Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет поразила ракета серии 9М38, якобы выпущенная из ЗРК «Бук» из района недалеко от населенного пункта Первомайское, который, по их сведениям, находился под контролем ополченцев. В докладе также утверждалось, что ЗРК «Бук» «был доставлен из России, а потом возвращен обратно». В МИД России о заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны исключительно на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, включая комплексы «Бук», подтверждают, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинской армии.
Из сообщения прокуратуры Нидерландов: «ССГ (Совместная следственная группа — прим. НТВ.Ru) назначила двух независимых экспертов для изучения данных радаров, представленных российской стороной. Их выводы заключаются в том, что ракета могла быть выпущена из зенитного ракетного комплекса „Бук“ с места, установленного ранее ССГ, будучи при этом невидимой на снимках радаров».
Специалисты также подтвердили, что на предоставленных кадрах рядом с MH17 не было других самолетов, передает ТАСС.
Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет поразила ракета серии 9М38, якобы выпущенная из ЗРК «Бук» из района недалеко от населенного пункта Первомайское, который, по их сведениям, находился под контролем ополченцев. В докладе также утверждалось, что ЗРК «Бук» «был доставлен из России, а потом возвращен обратно». В МИД России о заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны исключительно на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, включая комплексы «Бук», подтверждают, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинской армии.
Комментарии