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    Аваков тремя словами ответил на уголовное дело в России

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    Аваков тремя словами ответил на уголовное дело в России

    Аваков тремя словами ответил на уголовное дело в России

    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков коротко ответил на решение СКР возбудить против него уголовное дело.

    Комментируя новость о возбужденном в России уголовном деле, Аваков в своем Twitter написал: «Служу украинскому народу».

    смотретьСК России завел на главу МВД Украины дело о срыве выборов
    СК России завел на главу МВД Украины дело о срыве выборов
    Ранее сегодня стало известно, что украинский министр стал фигурантом уголовного дела из-за того, что приказал сотрудникам МВД не пускать россиян на избирательные участки, открытые в посольстве РФ в Киеве, а также консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Ранее в Москве заявили, что позиция украинских властей противоречит международным нормам и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

    Тем самым, подчеркнули в СКР, были грубо нарушены законные права и интересы граждан РФ, которые собирались проголосовать на президентских выборах. Авакову может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или до пяти лет колонии.

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта.

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