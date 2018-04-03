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    МИД РФ обвинил США в попытке расшатать ситуацию в России перед выборами

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    МИД РФ обвинил США в попытке расшатать ситуацию в России перед выборами

    МИД РФ обвинил США в попытке расшатать ситуацию в России перед выборами

    США и их союзники пытались дискредитировать выборы президента РФ, чтобы расшатать ситуацию в России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

    Такое заявление посол дипломат сделал на заседании круглого стола в Совете Федерации. Он отметил, что США и их союзники предпринимали все возможные попытки расшатать ситуацию перед выборами и во время их проведения.

    Андрей Нестеренко, посол по особым поручениям МИД РФ: «Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой расшатать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения».

    При этом, отметил посол, упор делался «на дискредитацию избирательного процесса как неконкурентного и безальтернативного», что должно было привести к низкой явке избирателей и помогло бы поставить под вопрос легитимность результатов выборов.

    Нестеренко добавил, что в последние перед выборами месяцы дипломаты из США и Евросоюза стали чаще ездить в российские регионы. В частности, участились их поездки на Урал, Дальний Восток, Кавказ и в Поволжье. Там, по словам Нестеренко, они занимались в том числе и стимулированием сепаратистских настроений.

    Андрей Нестеренко: «Проводилась работа по замеру общественного мнения, по замеру недовольства федеральными и региональными властями, а также работа по стимулированию сепаратистских устремлений».

    Выборы президента России состоялись 18 марта. Убедительную победу, по итогам голосования, одержал Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Сегодня глава ЦИК Элла Памфилова вручила ему удостоверение избранного президента России.


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