МИД РФ обвинил США в попытке расшатать ситуацию в России перед выборами

США и их союзники пытались дискредитировать выборы президента РФ, чтобы расшатать ситуацию в России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.
Такое заявление посол дипломат сделал на заседании круглого стола в Совете Федерации. Он отметил, что США и их союзники предпринимали все возможные попытки расшатать ситуацию перед выборами и во время их проведения.
Андрей Нестеренко, посол по особым поручениям МИД РФ: «Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой расшатать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения».
При этом, отметил посол, упор делался «на дискредитацию избирательного процесса как неконкурентного и безальтернативного», что должно было привести к низкой явке избирателей и помогло бы поставить под вопрос легитимность результатов выборов.
Нестеренко добавил, что в последние перед выборами месяцы дипломаты из США и Евросоюза стали чаще ездить в российские регионы. В частности, участились их поездки на Урал, Дальний Восток, Кавказ и в Поволжье. Там, по словам Нестеренко, они занимались в том числе и стимулированием сепаратистских настроений.
Андрей Нестеренко: «Проводилась работа по замеру общественного мнения, по замеру недовольства федеральными и региональными властями, а также работа по стимулированию сепаратистских устремлений».
Выборы президента России состоялись 18 марта. Убедительную победу, по итогам голосования, одержал Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Сегодня глава ЦИК Элла Памфилова вручила ему удостоверение избранного президента России.
Андрей Нестеренко, посол по особым поручениям МИД РФ: «Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой расшатать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения».
При этом, отметил посол, упор делался «на дискредитацию избирательного процесса как неконкурентного и безальтернативного», что должно было привести к низкой явке избирателей и помогло бы поставить под вопрос легитимность результатов выборов.
Нестеренко добавил, что в последние перед выборами месяцы дипломаты из США и Евросоюза стали чаще ездить в российские регионы. В частности, участились их поездки на Урал, Дальний Восток, Кавказ и в Поволжье. Там, по словам Нестеренко, они занимались в том числе и стимулированием сепаратистских настроений.
Андрей Нестеренко: «Проводилась работа по замеру общественного мнения, по замеру недовольства федеральными и региональными властями, а также работа по стимулированию сепаратистских устремлений».
Выборы президента России состоялись 18 марта. Убедительную победу, по итогам голосования, одержал Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Сегодня глава ЦИК Элла Памфилова вручила ему удостоверение избранного президента России.
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