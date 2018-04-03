В кемеровское управление МЧС пришли следователи

В главном управлении МЧС по Кемеровской области проводятся следственные действия по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
В рамках расследования проводится выемка документов. Сейчас в управлении работают следователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание. Очевидцы рассказали следователям, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими (поролоновыми) кубиками».
Сейчас по делу проходят семь человек. В частности, была арестована гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова. Также задержали начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Напомним, жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание. Очевидцы рассказали следователям, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими (поролоновыми) кубиками».
Сейчас по делу проходят семь человек. В частности, была арестована гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова. Также задержали начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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