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    В кемеровское управление МЧС пришли следователи

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    В кемеровское управление МЧС пришли следователи

    В кемеровское управление МЧС пришли следователи

    В главном управлении МЧС по Кемеровской области проводятся следственные действия по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

    В рамках расследования проводится выемка документов. Сейчас в управлении работают следователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Напомним, жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

    смотретьСК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    СК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание. Очевидцы рассказали следователям, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими (поролоновыми) кубиками».

    Сейчас по делу проходят семь человек. В частности, была арестована гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова. Также задержали начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


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