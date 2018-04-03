Анну Нетребко с семьей выгнали из театра в Лондоне

По словам артистки, ее вместе с сыном и мужем за 5 минут до начала согнали с мест и выставили из лондонского театра, так как их билеты оказались недействительными.При этом Нетребко подчеркнула, что билеты ей обошлись в 600 евро. Позднее певице удалось вернуть деньги.Также Нетребко рассказала, что из-за овербукинга (ситуация, когда продается заведомо больше билетов, чем мест) пострадала не только ее семья.