РФ может ввести санкции против Латвии из-за нового закона об образовании

Госдума приняла заявление о недопустимости ликвидации в латвийских школах образования на языках национальных меньшинств.
Госдума во вторник приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на русском и других языках национальных меньшинств. Депутаты считают необходимым применить «специальные экономические меры» против Латвии в связи с этим решением, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Напомним, 2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал поправки в закон об образовании страны, которые предусматривают полный переход всех школ в стране на обучение на латышском языке к 2021 году. В Госдуме отметили, что поправки противоречат ряду международных договоренностей и нарушают права русскоязычного населения страны.
Из заявления Госдумы: «Без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в средствах массовой информации, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению. Новым поколениям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Латвии, грозят неграмотность и утрата национальной идентичности… Власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности».
Абсолютное большинство школ нацменьшинств в Латвии — русскоязычные. Представители многочисленной русской общины также утверждают, что образовательная реформа нарушает права человека. В стране регулярно проходят митинги, участники которых обвиняют власти в «геноциде русского языка».
Напомним, 2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал поправки в закон об образовании страны, которые предусматривают полный переход всех школ в стране на обучение на латышском языке к 2021 году. В Госдуме отметили, что поправки противоречат ряду международных договоренностей и нарушают права русскоязычного населения страны.
Из заявления Госдумы: «Без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в средствах массовой информации, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению. Новым поколениям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Латвии, грозят неграмотность и утрата национальной идентичности… Власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности».
Абсолютное большинство школ нацменьшинств в Латвии — русскоязычные. Представители многочисленной русской общины также утверждают, что образовательная реформа нарушает права человека. В стране регулярно проходят митинги, участники которых обвиняют власти в «геноциде русского языка».
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