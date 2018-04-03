Китай счел адекватным ответ России на высылку дипломатов из-за дела Скрипаля

Китай считает адекватными ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов
из-за дела Скрипаля.
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Такое мнение высказал представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Гэн Шуан, представитель МИД КНР: «Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер».
По мнению представителя МИД КНР, взаимопонимание сторон по делу Скрипаля пока не достигнуто. Сейчас важно выяснить истинные обстоятельства и выстроить диалог. При этом важно избегать методов и мышления времен холодной войны, цитирует Гэн Шуана ТАСС.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок» и обвиняет в этом преступлении Москву, несмотря на отсутствие убедительных доказательств.
Отметим, что дело Скрипалей привело к массовой высылке российских дипломатов из Британии, США и ряда других западных стран. В Москве же объявили об ответных мерах и категорически отвергли все обвинения.
Гэн Шуан, представитель МИД КНР: «Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер».
По мнению представителя МИД КНР, взаимопонимание сторон по делу Скрипаля пока не достигнуто. Сейчас важно выяснить истинные обстоятельства и выстроить диалог. При этом важно избегать методов и мышления времен холодной войны, цитирует Гэн Шуана ТАСС.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок» и обвиняет в этом преступлении Москву, несмотря на отсутствие убедительных доказательств.
Отметим, что дело Скрипалей привело к массовой высылке российских дипломатов из Британии, США и ряда других западных стран. В Москве же объявили об ответных мерах и категорически отвергли все обвинения.
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