Пьяный россиянин переехал спасателя в Таиланде: видео

Приключение россиянина в Таиланде завершилось в полицейском участке. Из материалов дела следует, что он в нетрезвом состоянии на мотоцикле сбил спасателя.

Все произошло в тот момент, когда сотрудник экстренной службы оказывал первую помощь человеку, попавшему в ДТП.



Стражи порядка заявили, что в момент задержания турист из России смог сказать только о том, что много выпил.



К счастью, спасатель не получил серьезных травм. Виновнику ДТП грозит крупный штраф.