Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    Пьяный россиянин переехал спасателя в Таиланде: видео. ДТП, Таиланд, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяный россиянин переехал спасателя в Таиланде: видео

    Пьяный россиянин переехал спасателя в Таиланде: видео

    комментировать
    Пьяный россиянин переехал спасателя в Таиланде: видео

    Пьяный россиянин переехал спасателя в Таиланде: видео

    Пьяный россиянин переехал спасателя в Таиланде: видео

      Приключение россиянина в Таиланде завершилось в полицейском участке. Из материалов дела следует, что он в нетрезвом состоянии на мотоцикле сбил спасателя.

      Все произошло в тот момент, когда сотрудник экстренной службы оказывал первую помощь человеку, попавшему в ДТП.

      Стражи порядка заявили, что в момент задержания турист из России смог сказать только о том, что много выпил.

      К счастью, спасатель не получил серьезных травм. Виновнику ДТП грозит крупный штраф.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru