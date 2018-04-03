Кремль об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга: это прерогатива местных властей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал изменение процедуры выборов мэра Екатеринбурга.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что отказ Екатеринбурга от прямых выборов мэра — это прерогатива местных властей, поэтому в Кремле не считают возможным вмешиваться в эту ситуацию.
Дмитрий Песков: «Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания. Мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать».
Ранее, сегодня сообщалось, что заксобрание Свердловской области в третьем чтении одобрило законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Законопроект предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.
В настоящее время пост мэра города занимает Евгений Ройзман. Он уже сообщил, что после изменения системы выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города.
Дмитрий Песков: «Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания. Мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать».
Ранее, сегодня сообщалось, что заксобрание Свердловской области в третьем чтении одобрило законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Законопроект предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.
В настоящее время пост мэра города занимает Евгений Ройзман. Он уже сообщил, что после изменения системы выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города.
Комментарии