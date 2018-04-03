Тушивших пожар спасателей обвинили в краже воды

В городе Сарове Нижегородской области произошел случай, который иначе как нонсенсом не назовешь. Там сотрудников МЧС, приехавших тушить пожар, местный житель обвинил в краже воды.
Мужчина появился в тот самый момент, когда спасатели были заняты делом и пытались локализовать очаг возгорания в частном доме. Наряд подключил пожарную машину к гидранту и столкнулся сразу с двумя проблемами: давление самом гидранте оказалось невысоким, к тому же пришлось отбиваться от нападок очевидца.
Местный житель закатил скандал, пообещал вызвать полицию и всячески мешал сотрудникам МЧС выполнять свою работу.
Сотрудник МЧС: «Отец, ты вообще в своем уме? Ты хочешь сказать, что сейчас вызовешь милицию и нас арестуют? Там дом горит!»
Местный житель: «А чего вы воду воруете? Вы за эту воду должны платить».
Сотрудник МЧС: «Там написано ПГ — пожарный гидрант!»
Сотрудники МЧС пояснили мужчине, что при пожаре они имеют брать воду бесплатно откуда угодно, после чего попросили скандалиста удалиться. Что касается возгорания, то его удалось потушить, людей спасли.
Местный житель закатил скандал, пообещал вызвать полицию и всячески мешал сотрудникам МЧС выполнять свою работу.
Сотрудник МЧС: «Отец, ты вообще в своем уме? Ты хочешь сказать, что сейчас вызовешь милицию и нас арестуют? Там дом горит!»
Местный житель: «А чего вы воду воруете? Вы за эту воду должны платить».
Сотрудник МЧС: «Там написано ПГ — пожарный гидрант!»
Сотрудники МЧС пояснили мужчине, что при пожаре они имеют брать воду бесплатно откуда угодно, после чего попросили скандалиста удалиться. Что касается возгорания, то его удалось потушить, людей спасли.
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