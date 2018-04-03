Тушивших пожар спасателей обвинили в краже воды

В городе Сарове Нижегородской области произошел случай, который иначе как нонсенсом не назовешь. Там сотрудников МЧС, приехавших тушить пожар, местный житель обвинил в краже воды.

Мужчина появился в тот самый момент, когда спасатели были заняты делом и пытались локализовать очаг возгорания в частном доме. Наряд подключил пожарную машину к гидранту и столкнулся сразу с двумя проблемами: давление самом гидранте оказалось невысоким, к тому же пришлось отбиваться от нападок очевидца.



Местный житель закатил скандал, пообещал вызвать полицию и всячески мешал сотрудникам МЧС выполнять свою работу.



Сотрудник МЧС: «Отец, ты вообще в своем уме? Ты хочешь сказать, что сейчас вызовешь милицию и нас арестуют? Там дом горит!»



Местный житель: «А чего вы воду воруете? Вы за эту воду должны платить».



Сотрудник МЧС: «Там написано ПГ — пожарный гидрант!»



Сотрудники МЧС пояснили мужчине, что при пожаре они имеют брать воду бесплатно откуда угодно, после чего попросили скандалиста удалиться. Что касается возгорания, то его удалось потушить, людей спасли.