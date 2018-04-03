Москвич-инвалид остался без помощи и рискует остаться без квартиры

Столичные прокуроры вмешались в частный конфликт. Они выясняют, по чьей вине инвалид может оказаться на улице. По словам страдающего ДЦП Анатолия Фокина, невыносимой его жизнь сделала не болезнь, а соседка. Женщина сама предложила помощь, правда, не безвозмездно, а в обмен на квартиру. Поначалу она действительно приходила, приносила продукты и помогала по хозяйству, но продолжалось это недолго.

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Москва

Это тот случай, когда прокуроры сами пришли к заявителю. Инвалид Анатолий Фокин просто не в состоянии себя защитить. В своей собственный квартире он больше не чувствует себя хозяином. Когда от рака умерла его мать, у мужчины никого не осталось. Только соседка Мария — единственная, как тогда показалось, протянула руку помощи. Женщина готовила, делала уборку, ходила в магазин за продуктами, а взамен попросила подписать всего пару документов.



Анатолий Фокин, инвалид: «Подпиши, говорит, мы за тобой ходить будем, убирать, готовить, все будем делать».



Фокин сейчас и не помнит, где именно поставил свой автограф. Сразу после этого доброжелательная соседка исчезла. Как уверяет Анатолий, вот уже 8 лет о ней ничего не слышно. Лишь однажды женщина пришла в квартиру, да и то для того чтобы, установить на двери одной из комнат новый замок. Теперь мужчина вынужден ютиться в маленькой гостиной.



Сразу после визита Марии, признается Анатолий, он недосчитался перстня и дорогой люстры, которая досталась от матери. Ко всему прочему из квартиры пропала сберкнижка с крупной суммой на счету, а любимая музыкальная система оказалась сломана. Это и стало последней каплей. Обо всем в мельчайших подробностях мужчина сегодня рассказал сотрудникам надзорного ведомства.



Сергей Ильин, прокурор Люблинского района г. Москвы: «В зависимости от характера обращения я вижу следующее. Первое: подготовка обращения в суд для расторжения договора, который заключил Анатолий Васильевич, видимо, в силу заблуждения. Через суд мы договор признаем недействительным и освободим его от этих оков, которые были как то надеты».



Прокуроры пообещали, что этой историей также займутся полицейские. Что же касается самого договора, не глядя подписанного инвалидом, то его вполне реально расторгнуть в суде.