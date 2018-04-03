На Ставрополье убийца полицейского попытался покончить с собой при задержании

Правоохранители смогли поймать жителя Ставропольского края, подозреваемого в убийстве полицейского.
Стражам порядка удалось выяснить, что предполагаемый убийца прячется в хозяйственной постройке в селе Золотарёвка Ипатовского района.
Увидев правоохранителей, подозреваемый попытался покончить с собой, однако ему помешали стражи порядка. Мужчина был доставлен в больницу. После того, как его состояние улучшится, с ним начнут работать следователи и криминалисты, сообщили в ставропольском управлении СК.
Об исчезновении полицейского стало известно 1 апреля — страж порядка уехал из дома на своем автомобиле и перестал выходить на связь. Позднее машина, которая принадлежала пропавшему полицейскому, была остановлена в Ипатовском районе, однако за рулем находился совсем другой человек. Водитель смог скрыться, а тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями нашли в багажнике автомобиля.
Увидев правоохранителей, подозреваемый попытался покончить с собой, однако ему помешали стражи порядка. Мужчина был доставлен в больницу. После того, как его состояние улучшится, с ним начнут работать следователи и криминалисты, сообщили в ставропольском управлении СК.
Об исчезновении полицейского стало известно 1 апреля — страж порядка уехал из дома на своем автомобиле и перестал выходить на связь. Позднее машина, которая принадлежала пропавшему полицейскому, была остановлена в Ипатовском районе, однако за рулем находился совсем другой человек. Водитель смог скрыться, а тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями нашли в багажнике автомобиля.
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