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7 апреля, 13:15
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    На Ставрополье убийца полицейского попытался покончить с собой при задержании

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    • Фото: СУ СКР по СК
    На Ставрополье убийца полицейского попытался покончить с собой при задержании

    На Ставрополье убийца полицейского попытался покончить с собой при задержании

    На Ставрополье убийца полицейского попытался покончить с собой при задержании
  • Фото: СУ СКР по СК

    • Правоохранители смогли поймать жителя Ставропольского края, подозреваемого в убийстве полицейского.

    Стражам порядка удалось выяснить, что предполагаемый убийца прячется в хозяйственной постройке в селе Золотарёвка Ипатовского района.

    Увидев правоохранителей, подозреваемый попытался покончить с собой, однако ему помешали стражи порядка. Мужчина был доставлен в больницу. После того, как его состояние улучшится, с ним начнут работать следователи и криминалисты, сообщили в ставропольском управлении СК.

    Об исчезновении полицейского стало известно 1 апреля — страж порядка уехал из дома на своем автомобиле и перестал выходить на связь. Позднее машина, которая принадлежала пропавшему полицейскому, была остановлена в Ипатовском районе, однако за рулем находился совсем другой человек. Водитель смог скрыться, а тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями нашли в багажнике автомобиля.

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