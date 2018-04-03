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7 апреля, 13:15
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    В Испании перевернулся грузовик со слонами: видео. ДТП, животные, Испания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Испании перевернулся грузовик со слонами: видео

    В Испании перевернулся грузовик со слонами: видео

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    В Испании перевернулся грузовик со слонами: видео

    В Испании перевернулся грузовик со слонами: видео

    В Испании перевернулся грузовик со слонами: видео

      На одной из автотрасс Испании в аварию попала машина со слонами.

      В кузове грузовика находились сразу пять цирковых животных, одно из них погибло. По предварительной версии, водитель пытался обогнать другую машину, но потерял управление. В результате фура перевернулась.

      После ДТП уцелевшие слоны свободно разгуливали по дороге до прибытия экстренных служб. Для эвакуации зверей потребовался мощный кран. С его помощью животных погрузили в другие машины и отвезли в ветеринарную клинику.

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