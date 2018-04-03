В Испании перевернулся грузовик со слонами: видео

На одной из автотрасс Испании в аварию попала машина со слонами.

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В кузове грузовика находились сразу пять цирковых животных, одно из них погибло. По предварительной версии, водитель пытался обогнать другую машину, но потерял управление. В результате фура перевернулась.



После ДТП уцелевшие слоны свободно разгуливали по дороге до прибытия экстренных служб. Для эвакуации зверей потребовался мощный кран. С его помощью животных погрузили в другие машины и отвезли в ветеринарную клинику.

