Минфин признал более 96% госзакупок неконкурентными

Более 96% госзакупок в России проводятся на неконкурентной основе. Такую цифру объявил Минфин, опубликовавший годовой мониторинг закупок госкомпаний.

Только около 3,5% таких операций были сделаны через подобающие конкурсы или аукционы. Если сравнивать с предыдущей статистикой, эта цифра снизилась.



Минфин отмечает, что в 30% случаев закупка проходит у единственного поставщика, а всего госкомпании придумали 5 тысяч методов неконкурентных методов закупок.



Об этой проблеме не раз говорил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Год назад он назвал 95% всех закупок фикцией и профанацией.