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    Минфин признал более 96% госзакупок неконкурентными. госзакупки, Минфин РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин признал более 96% госзакупок неконкурентными

    Минфин признал более 96% госзакупок неконкурентными

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    Минфин признал более 96% госзакупок неконкурентными

    Минфин признал более 96% госзакупок неконкурентными

      Более 96% госзакупок в России проводятся на неконкурентной основе. Такую цифру объявил Минфин, опубликовавший годовой мониторинг закупок госкомпаний.

      Только около 3,5% таких операций были сделаны через подобающие конкурсы или аукционы. Если сравнивать с предыдущей статистикой, эта цифра снизилась.

      Минфин отмечает, что в 30% случаев закупка проходит у единственного поставщика, а всего госкомпании придумали 5 тысяч методов неконкурентных методов закупок.

      Об этой проблеме не раз говорил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Год назад он назвал 95% всех закупок фикцией и профанацией.

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