В Москве обсудили развитие волонтерских программ

Сегодня в Москве обсуждали развитие волонтерского движения. Участники специальной пресс-конференции отметили, что добровольцами в России становятся люди любых профессий и возрастов.

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волонтеры

По мнению экспертов, волонтерские проекты затрагивают все сферы жизни, начиная от социальной тематики и культуры и заканчивая проблемами здравоохранения и экологии. При этом активисты придумывают все новые формы работы, например, учатся помогать людям с помощью виртуальной реальности.



Ксения Разуваева, директор Роспатриотцентра: «Это не рождается сверху по указке, новые направления рождаются снизу по потребностям. Недавно был интересный кейс. Наши коллеги во Владивостоке провели школу VR-волонтеров. Кто знает, может, скоро появится это новое направление. Мы тут нисколько не ограничены».



По данным соцопросов, две трети россиян готовы участвовать в волонтерских программах. При этом наибольший энтузиазм проявляют молодежь и люди с высоким достатком. Такими данным сегодня поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения.