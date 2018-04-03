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7 апреля, 13:15
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    Греческая делегация примет участие в ПМЭФ-2018

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    Греческая делегация примет участие в <nobr>ПМЭФ-2018</nobr>

    Греческая делегация примет участие в ПМЭФ-2018

    Греческая делегация примет участие в <nobr>ПМЭФ-2018</nobr>

    В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с советником премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом. Они обсудили взаимодействие деловых кругов двух стран и поддержку греческого бизнес-сектора в условиях экономического кризиса.

    Греческая сторона выразила интерес к участию предпринимателей Греции в деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который пройдет 24–26 мая 2018 года. По словам Димитриоса Веланиса, планируется, что в состав делегации войдут представители греческого правительства на уровне министров и руководителей регионов.

    Кроме того, обсуждался вопрос организации круглых столов с участием представителей крупного бизнеса, среднего и малого предпринимательства в рамках взаимодействия между Фондом «Росконгресс» и национальным выставочным агентством Греции TIF HELEXPO. Соглашение о сотрудничестве между этими компаниями было подписано на ПМЭФ-2017. В рамках его реализации в сентябре 2017 года был проведен Первый деловой форум «ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития» в Салониках.

    Антон Кобяков: «Взаимодействие между организаторами крупнейших деловых площадок, таких как ПМЭФ и TIF, служит базой для выстраивания тесного экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Наши страны совместно развивают целый ряд отраслей экономики. Видим заинтересованность греческих бизнесменов в региональном сотрудничестве и в организации совместных предприятий с российскими предпринимателями».

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