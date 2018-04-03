В поликлиниках Москвы внедрили новый метод ранней диагностики рака легких

Бывшие курильщики и люди, до сих пор не избавившиеся от табачной зависимости, в поликлиниках Москвы могут пройти обследование по новому методу ранней диагностики рака легких.
Обследование позволяет на ранней стадии выявить рак легких у курильщиков. Лучевая нагрузка при таком обследовании в 2–4 раза ниже, чем при обычной компьютерной томографии. Новая методика доступна в 10 столичных медучреждениях.
Исследование позволяет обнаружить даже небольшие очаги опухоли размером до одного сантиметра, а также прогнозировать выявление новых. Направление на диагностику можно получить у терапевта, участкового врача или врача общей практики в любой поликлинике.
Как сообщается на сайте московской мэрии, на скрининг отправляют курильщиков со стажем более 30 лет и тех, кто избавился от табачной зависимости менее 15 лет назад. В группу риска также входят люди старше 55 лет и те, у чьих родственников был обнаружен рак легких.
Пилотный проект, позволяющий пройти диагностику с помощью низкодозной компьютерной томографии, стартовал в столице в начале прошлого года. Более чем за год обследования прошли порядка 6 тысяч человек. Рак легкого обнаружен у 0,5% обратившихся горожан, 3,3% прошедших диагностику были направлены на дополнительные обследования.
По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, пилотный проект показал эффективность данной методики, в дальнейшем она будет использоваться и другими поликлиниками и диагностическими центрами Москвы.
Исследование позволяет обнаружить даже небольшие очаги опухоли размером до одного сантиметра, а также прогнозировать выявление новых. Направление на диагностику можно получить у терапевта, участкового врача или врача общей практики в любой поликлинике.
Как сообщается на сайте московской мэрии, на скрининг отправляют курильщиков со стажем более 30 лет и тех, кто избавился от табачной зависимости менее 15 лет назад. В группу риска также входят люди старше 55 лет и те, у чьих родственников был обнаружен рак легких.
Пилотный проект, позволяющий пройти диагностику с помощью низкодозной компьютерной томографии, стартовал в столице в начале прошлого года. Более чем за год обследования прошли порядка 6 тысяч человек. Рак легкого обнаружен у 0,5% обратившихся горожан, 3,3% прошедших диагностику были направлены на дополнительные обследования.
По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, пилотный проект показал эффективность данной методики, в дальнейшем она будет использоваться и другими поликлиниками и диагностическими центрами Москвы.
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