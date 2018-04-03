Легендарный биатлонист Бьорндален ушел из спорта

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален объявил, что завершившийся сезон стал для него последним.
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О решении уйти из большого спорта знаменитый норвежец объявил на специальной пресс-конференции.
Уле Эйнар Бьорндален: «Минувший сезон прошел не так, как я хотел. Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет».
Также 44-летний атлет пожаловался на проблемы со здоровьем. Бьорндален рассказал, что его беспокоит сердце.
Кроме того, биатлонист хочет уделять больше внимания своей семье — Дарье Домрачевой и дочери Ксении, передает ТАСС.
Уле Эйнар Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. На его счету 13 олимпийских медалей — восемь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая. Кроме того, он 20 раз становился первым на чемпионатах мира и шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.
Впрочем, в этом сезоне Бьорндален не смог завоевать ни одной медали на Кубке мира. Кроме того, его не включили в состав олимпийской сборной Норвегии. Из-за этого в Пхёнчхан Бьорндалену пришлось ехать в составе белорусской делегации в качестве тренера.
Уле Эйнар Бьорндален: «Минувший сезон прошел не так, как я хотел. Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет».
Также 44-летний атлет пожаловался на проблемы со здоровьем. Бьорндален рассказал, что его беспокоит сердце.
Кроме того, биатлонист хочет уделять больше внимания своей семье — Дарье Домрачевой и дочери Ксении, передает ТАСС.
Уле Эйнар Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. На его счету 13 олимпийских медалей — восемь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая. Кроме того, он 20 раз становился первым на чемпионатах мира и шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.
Впрочем, в этом сезоне Бьорндален не смог завоевать ни одной медали на Кубке мира. Кроме того, его не включили в состав олимпийской сборной Норвегии. Из-за этого в Пхёнчхан Бьорндалену пришлось ехать в составе белорусской делегации в качестве тренера.
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