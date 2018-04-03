Московское метро на Пасху будет работать до двух часов ночи

В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, Московский метрополитен будет работать на час дольше обычного — до 02:00.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что метрополитен в ночь на воскресенье будет работать до 02:00, а Московское центральное кольцо в обычном режиме — до 01:00. Кроме того, отметил Лискутов, будет увеличено и время работы наземного общественного транспорта — популярными маршрутами горожане смогут воспользоваться до 03:30.
Максим Лискутов: «Продлевается работа наземного транспорта: до 03:30 будет работать 161 маршрут наземного транспорта. Также можно воспользоваться 11 ночными маршрутами, которые следуют с интервалами от 15 до 30 минут».
Ликсутов добавил, что 8 апреля с 05:30 до 19:00 будут работать 37 бесплатных автобусных маршрутов к 17 городским кладбищам. Кроме того на Пасху у 53 пригородных поездов увеличивается количество остановок.
По словам Лискутова, всего на пасхальные праздники будут задействованы более 30 тысяч работников московского транспорта. Также в праздничные дни будут усилены меры безопасности на станциях метро и МЦК, сообщает «Интерфакс».
Максим Лискутов: «Продлевается работа наземного транспорта: до 03:30 будет работать 161 маршрут наземного транспорта. Также можно воспользоваться 11 ночными маршрутами, которые следуют с интервалами от 15 до 30 минут».
Ликсутов добавил, что 8 апреля с 05:30 до 19:00 будут работать 37 бесплатных автобусных маршрутов к 17 городским кладбищам. Кроме того на Пасху у 53 пригородных поездов увеличивается количество остановок.
По словам Лискутова, всего на пасхальные праздники будут задействованы более 30 тысяч работников московского транспорта. Также в праздничные дни будут усилены меры безопасности на станциях метро и МЦК, сообщает «Интерфакс».
Комментарии