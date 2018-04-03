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    Московское метро на Пасху будет работать до двух часов ночи

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Московское метро на Пасху будет работать до двух часов ночи

    Московское метро на Пасху будет работать до двух часов ночи

    Московское метро на Пасху будет работать до двух часов ночи
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, Московский метрополитен будет работать на час дольше обычного — до 02:00.

    Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что метрополитен в ночь на воскресенье будет работать до 02:00, а Московское центральное кольцо в обычном режиме — до 01:00. Кроме того, отметил Лискутов, будет увеличено и время работы наземного общественного транспорта — популярными маршрутами горожане смогут воспользоваться до 03:30.

    Максим Лискутов: «Продлевается работа наземного транспорта: до 03:30 будет работать 161 маршрут наземного транспорта. Также можно воспользоваться 11 ночными маршрутами, которые следуют с интервалами от 15 до 30 минут».

    Ликсутов добавил, что 8 апреля с 05:30 до 19:00 будут работать 37 бесплатных автобусных маршрутов к 17 городским кладбищам. Кроме того на Пасху у 53 пригородных поездов увеличивается количество остановок.

    По словам Лискутова, всего на пасхальные праздники будут задействованы более 30 тысяч работников московского транспорта. Также в праздничные дни будут усилены меры безопасности на станциях метро и МЦК, сообщает «Интерфакс».

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