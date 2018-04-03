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7 апреля, 13:15
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    Аронова, Полицеймако и Шакуров устроили скандал на сцене из-за гонорара: видео. скандалы, Сургут, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАронова, Полицеймако и Шакуров устроили скандал на сцене из-за гонорара: видео

    Аронова, Полицеймако и Шакуров устроили скандал на сцене из-за гонорара: видео

    2 комментария
    • Фото: youtube.com
    Аронова, Полицеймако и Шакуров устроили скандал на сцене <nobr>из-за</nobr> гонорара: видео

    Аронова, Полицеймако и Шакуров устроили скандал на сцене из-за гонорара: видео

    Аронова, Полицеймако и Шакуров устроили скандал на сцене <nobr>из-за</nobr> гонорара: видео
    • Фото: youtube.com

      • Знаменитые артисты отказались начинать спектакль до получения гонорара в Сургуте.

      Перед началом спектакля «Маленькие комедии» на сцену поднялась Мария Аронова. Она рассказала зрителям, что организаторы спектакля не заплатили артистам до начала выступления и вынуждают ее «лгать о технических проблемах».

      Мария Аронова: «Дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии выходить к вам и лгать о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем».

      Вместе с Ароновой на сцене появились актеры Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров.

      Позднее концертный директор сообщил актрисе, что деньги для артистов нашлись. После этого спектакль начался.

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