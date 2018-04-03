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7 апреля, 13:15
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    Московские дороги впервые за год помоют шампунем

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Мальгавко
    Московские дороги впервые за год помоют шампунем

    Московские дороги впервые за год помоют шампунем

    Московские дороги впервые за год помоют шампунем
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Мальгавко

    • Столичные улицы в апреле четыре раза помоют с шампунем.

    Как рассказали в ГБУ «Автомобильные дороги», за зиму на дорогах появилась пленка из остатков бензина и резины. Обычной водой эту химическую пленку смыть не получится, поэтому будет использоваться специальное моющее средство.

    Ожидается, что дороги и тротуары в первый раз помоют со специальным шампунем уже в конце этой недели. Всего же за апрель это произойдет четыре раза. Затем промывать проезжую часть будут ежемесячно, передает РИА Новости.

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