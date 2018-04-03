Московские дороги впервые за год помоют шампунем

Столичные улицы в апреле четыре раза помоют с шампунем.
Как рассказали в ГБУ «Автомобильные дороги», за зиму на дорогах появилась пленка из остатков бензина и резины. Обычной водой эту химическую пленку смыть не получится, поэтому будет использоваться специальное моющее средство.
Ожидается, что дороги и тротуары в первый раз помоют со специальным шампунем уже в конце этой недели. Всего же за апрель это произойдет четыре раза. Затем промывать проезжую часть будут ежемесячно, передает РИА Новости.
Ожидается, что дороги и тротуары в первый раз помоют со специальным шампунем уже в конце этой недели. Всего же за апрель это произойдет четыре раза. Затем промывать проезжую часть будут ежемесячно, передает РИА Новости.
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