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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Умерший после боя боксер спас жизни семерых человек

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    • Фото: Scott Natalie Westgarth / facebook.com
    Умерший после боя боксер спас жизни семерых человек

    Умерший после боя боксер спас жизни семерых человек

    Умерший после боя боксер спас жизни семерых человек
  • Фото: Scott Natalie Westgarth / facebook.com

    • Британский боксер Скотт Вестгарт, скончавшийся после боя с соотечественником Деком Спелманом, стал донором органов и спас семь жизней.

    Об этом изданию The Boxing Post рассказала мать боксера. По ее словам, после смерти сына она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских. В результате органы Вестгарта спасли жизни семерым людям.




    Напомним, 31-летний британский боксер Скотт Вестгарт одержал победу в поединке со своим соотечественником Деком Спелманом. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. После боя Вестгарт дал интервью, а потом почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Позже он умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг.

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