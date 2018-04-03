Умерший после боя боксер спас жизни семерых человек

Британский боксер Скотт Вестгарт, скончавшийся после боя с соотечественником Деком Спелманом, стал донором органов и спас семь жизней.
Об этом изданию The Boxing Post рассказала мать боксера. По ее словам, после смерти сына она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских. В результате органы Вестгарта спасли жизни семерым людям.
Напомним, 31-летний британский боксер Скотт Вестгарт одержал победу в поединке со своим соотечественником Деком Спелманом. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. После боя Вестгарт дал интервью, а потом почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Позже он умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг.
Boxer Scott Westgarth saved seven lives through organs being donated after he tragically died within hours of winning a fight in February, his mum has revealed.— The Boxing Post (@theboxingp) 2 апреля 2018 г.
What a guy. pic.twitter.com/USOVkKCZSw
Напомним, 31-летний британский боксер Скотт Вестгарт одержал победу в поединке со своим соотечественником Деком Спелманом. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. После боя Вестгарт дал интервью, а потом почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Позже он умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг.
Комментарии