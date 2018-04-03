Воробьёв назвал ответственных за мусорные полигоны в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что за состояние подмосковных мусорных полигонов несут личную ответственность их владельцы. Поэтому они должны четко выполнять поставленные планы работ.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Обращаю внимание на персональную ответственность хозяев, владельцев полигонов. Именно они каждый день получают большие деньги за машины, которые приезжают к ним. Прошу доходчиво информировать владельцев свалок, чтобы они четко выполняли тот план, который мы наметили. Именно они несут персональную ответственность за состояние вверенных им объектов».
Воробьёв также отметил, что новые полигоны в Подмосковье будут работать по совершенно иной схеме сбора и обработки мусора, и свалок, подобных существующим сейчас, не останется уже к концу текущего — началу следующего года.
Андрей Воробьёв: «Все новые полигоны, которые мы сегодня готовим, строим, предполагают совершенно иной, комплексный процесс сбора и обработки мусоров. Больше в Московской области не будет свалок, какие они есть сейчас, куда сваливается мусор без сортировки… наша задача закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 года».
Губернатор добавил, что на 15 мусорных полигонах, оставшихся в области, сейчас ведутся работы по минимизации вреда.
Напомним, 21 марта в Волокаламском районе произошел очередной выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово». В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
В ночь на 28 марта возле полигона было зафиксировано разовое превышение ПДК сероводорода, после чего местные власти рекомендовали перенести начало занятий в школах на 10:00. Поднимался даже вопрос о введении в Волоколамске режима ЧС, однако было решено этого не делать — вместо этого МЧС ввело режим повышенной готовности. Жителям города начали выдавать маски и респираторы.
Воробьёв также отметил, что новые полигоны в Подмосковье будут работать по совершенно иной схеме сбора и обработки мусора, и свалок, подобных существующим сейчас, не останется уже к концу текущего — началу следующего года.
Андрей Воробьёв: «Все новые полигоны, которые мы сегодня готовим, строим, предполагают совершенно иной, комплексный процесс сбора и обработки мусоров. Больше в Московской области не будет свалок, какие они есть сейчас, куда сваливается мусор без сортировки… наша задача закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 года».
Губернатор добавил, что на 15 мусорных полигонах, оставшихся в области, сейчас ведутся работы по минимизации вреда.
Напомним, 21 марта в Волокаламском районе произошел очередной выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово». В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
В ночь на 28 марта возле полигона было зафиксировано разовое превышение ПДК сероводорода, после чего местные власти рекомендовали перенести начало занятий в школах на 10:00. Поднимался даже вопрос о введении в Волоколамске режима ЧС, однако было решено этого не делать — вместо этого МЧС ввело режим повышенной готовности. Жителям города начали выдавать маски и респираторы.
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