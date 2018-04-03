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7 апреля, 13:15
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    Воробьёв назвал ответственных за мусорные полигоны в Подмосковье

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Воробьёв назвал ответственных за мусорные полигоны в Подмосковье

    Воробьёв назвал ответственных за мусорные полигоны в Подмосковье

    Воробьёв назвал ответственных за мусорные полигоны в Подмосковье
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что за состояние подмосковных мусорных полигонов несут личную ответственность их владельцы. Поэтому они должны четко выполнять поставленные планы работ.

    Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Обращаю внимание на персональную ответственность хозяев, владельцев полигонов. Именно они каждый день получают большие деньги за машины, которые приезжают к ним. Прошу доходчиво информировать владельцев свалок, чтобы они четко выполняли тот план, который мы наметили. Именно они несут персональную ответственность за состояние вверенных им объектов».

    Воробьёв также отметил, что новые полигоны в Подмосковье будут работать по совершенно иной схеме сбора и обработки мусора, и свалок, подобных существующим сейчас, не останется уже к концу текущего — началу следующего года.

    Андрей Воробьёв: «Все новые полигоны, которые мы сегодня готовим, строим, предполагают совершенно иной, комплексный процесс сбора и обработки мусоров. Больше в Московской области не будет свалок, какие они есть сейчас, куда сваливается мусор без сортировки… наша задача закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 года».

    Губернатор добавил, что на 15 мусорных полигонах, оставшихся в области, сейчас ведутся работы по минимизации вреда.

    смотретьГлава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Напомним, 21 марта в Волокаламском районе произошел очередной выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово». В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

    В ночь на 28 марта возле полигона было зафиксировано разовое превышение ПДК сероводорода, после чего местные власти рекомендовали перенести начало занятий в школах на 10:00. Поднимался даже вопрос о введении в Волоколамске режима ЧС, однако было решено этого не делать — вместо этого МЧС ввело режим повышенной готовности. Жителям города начали выдавать маски и респираторы.


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