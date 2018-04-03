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7 апреля, 13:15
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    В Шотландии обнаружили следы самого большого динозавра

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    • Фото: University Of Edinburgh
    В Шотландии обнаружили следы самого большого динозавра

    В Шотландии обнаружили следы самого большого динозавра

    В Шотландии обнаружили следы самого большого динозавра
  • Фото: University Of Edinburgh

    • Следы динозавра, который считается самым крупным существом, когда-либо жившим на земле, найдены на острове Скай в Шотландии.

    Ученые обнаружили в одной из лагун на острове Скай на западе Шотландии следы зауроподов — гигантских динозавров, живших на Земле около 170 млн лет назад. Эти динозавры считаются самыми крупными животными, когда-либо населявшими Землю; их длина могла превышать 15 метров, а вес — достигать более 10 тонн.

    Как сообщили изданию Telegraph геологи из Университета Эдинбурга, находка относится к среднеюрскому периоду. Во всем мире до сих пор было обнаружено совсем немного окаменелостей этого периода, поэтому следы представляют исключительную ценность для исследователей: они позволяют сделать предположения о территории распространения и условиях жизни динозавров на территории современной Шотландии.

    Сообщается также, что рядом со следами травоядных зауроподов были найдены следы тероподов — хищных рептилий, которые считаются близкими родственниками тираннозавров.

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