В Шотландии обнаружили следы самого большого динозавра

Следы динозавра, который считается самым крупным существом,
когда-либо жившим на земле, найдены на острове Скай в Шотландии.
Ученые обнаружили в одной из лагун на острове Скай на западе Шотландии следы зауроподов — гигантских динозавров, живших на Земле около 170 млн лет назад. Эти динозавры считаются самыми крупными животными, когда-либо населявшими Землю; их длина могла превышать 15 метров, а вес — достигать более 10 тонн.
Как сообщили изданию Telegraph геологи из Университета Эдинбурга, находка относится к среднеюрскому периоду. Во всем мире до сих пор было обнаружено совсем немного окаменелостей этого периода, поэтому следы представляют исключительную ценность для исследователей: они позволяют сделать предположения о территории распространения и условиях жизни динозавров на территории современной Шотландии.
Сообщается также, что рядом со следами травоядных зауроподов были найдены следы тероподов — хищных рептилий, которые считаются близкими родственниками тираннозавров.
Как сообщили изданию Telegraph геологи из Университета Эдинбурга, находка относится к среднеюрскому периоду. Во всем мире до сих пор было обнаружено совсем немного окаменелостей этого периода, поэтому следы представляют исключительную ценность для исследователей: они позволяют сделать предположения о территории распространения и условиях жизни динозавров на территории современной Шотландии.
Сообщается также, что рядом со следами травоядных зауроподов были найдены следы тероподов — хищных рептилий, которые считаются близкими родственниками тираннозавров.
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