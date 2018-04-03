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    СМИ: легенда биатлона Бьорндален решил завершить карьеру

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    СМИ: легенда биатлона Бьорндален решил завершить карьеру

    СМИ: легенда биатлона Бьорндален решил завершить карьеру

    СМИ: легенда биатлона Бьорндален решил завершить карьеру
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален уже сегодня может объявить о завершении профессиональной карьеры.

    Ожидается, что сегодня днем прославленный норвежец созовет пресс-конференцию, на которой и объявит о своем решении, сообщает TV2 со ссылкой на источник.

    Надо сказать, что ранее 44-летний спортсмен уже говорил о том, что после завершения сезона примет решение о том, продолжать ли карьеру.

    Уле Эйнар Бьорндален — обладатель 13 олимпийских наград, в том числе 8 золотых, двадцатикратный чемпион мира по биатлону и один из самых известных спортсменов в истории Норвегии.

    Однако в этом сезоне Бьорндален не взял ни одной медали на Кубке мира. Кроме того, его не включили в состав олимпийской сборной Норвегии. В результате в Пхёнчхан Бьорндален поехал в составе белорусской делегации в качестве тренера.

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