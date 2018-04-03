В Турции все готово к официальному старту строительства АЭС «Аккую»

Сегодня Владимир Путин отправляется с двухдневным визитом в Турцию. Российский лидер проведет переговоры с Реджепом Эрдоганом, посетит заседание Совета сотрудничества высшего уровня и примет участие в трехстороннем саммите по Сирии. Среди важных пунктов программы значится официальный запуск строительства первого энергоблока атомной электростанции «Аккую».
Али Гёкче — владелец небольшого кафе в центре деревни Бююкэджели, ближайшего к будущей атомной станции населенного пункта. Эта близость, говорит Али, уже совсем скоро поможет и его делу, и вообще всем, кто живет в деревне. Пока же в бизнес здесь идут одни старики, молодежь уезжает учиться и работать в большие города.
Али Гёкче, житель турецкой деревни Бююкэджели: «У меня шестеро детей, все они живут далеко. Вообще в деревне в основном остались одни пенсионеры, поэтому на атомную станцию у меня большие надежды. Будет больше людей, больше клиентов, дела пойдут в гору».
На строительной площадке заканчиваются последние приготовления к знаковому событию, с которого и начнется новый этап в реализации проекта.
Олег Менар, начальник строительной площадки АЭС «Аккую»: «Именно здесь через несколько часов состоится укладка первого бетона в фундамент блока №1. Сегодня заканчивается подготовительный период и будет дан старт началу непосредственного строительства атомной станции „Аккую“ по российским технологиям».
На берегу Средиземного моря построят четыре энергоблока с самыми мощными и безопасными на сегодня водо-водяными ректорами ВВЭР-1200. Расчетный срок службы будущей станции — 60 лет с возможностью продления еще на 20.
Сооружение первой в Турции атомной электростанции — крупнейший проект в истории российско-турецких отношений. Чтобы его реализация началась четко по плану, строителям на площадке пришлось в буквальном смысле сворачивать горы. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Коневича.
Али Гёкче, житель турецкой деревни Бююкэджели: «У меня шестеро детей, все они живут далеко. Вообще в деревне в основном остались одни пенсионеры, поэтому на атомную станцию у меня большие надежды. Будет больше людей, больше клиентов, дела пойдут в гору».
На строительной площадке заканчиваются последние приготовления к знаковому событию, с которого и начнется новый этап в реализации проекта.
Олег Менар, начальник строительной площадки АЭС «Аккую»: «Именно здесь через несколько часов состоится укладка первого бетона в фундамент блока №1. Сегодня заканчивается подготовительный период и будет дан старт началу непосредственного строительства атомной станции „Аккую“ по российским технологиям».
На берегу Средиземного моря построят четыре энергоблока с самыми мощными и безопасными на сегодня водо-водяными ректорами ВВЭР-1200. Расчетный срок службы будущей станции — 60 лет с возможностью продления еще на 20.
Сооружение первой в Турции атомной электростанции — крупнейший проект в истории российско-турецких отношений. Чтобы его реализация началась четко по плану, строителям на площадке пришлось в буквальном смысле сворачивать горы. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Коневича.
Комментарии