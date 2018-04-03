Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра города

    2 комментария

    В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра города

    В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра города

    Заксобрание Свердловской области в третьем чтении одобрило законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.

    Законодательное собрание Свердловской области на заседании во вторник в окончательном чтении приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Согласно законопроекту, глава Екатеринбурга должен теперь избираться не жителями города, а городской думой из числа кандидатов, которых выдвинет специальная конкурсная комиссия.

    Как сообщил РИА Новости представитель Заксобрания, за инициативу проголосовали 42 депутата, против — 4. Теперь документ должен подписать губернатор Евгений Куйвашев, который и выступил автором законопроекта. Закон должен вступить в силу через десять дней после его официального опубликования.

    В настоящее время пост мэра города занимает Евгений Ройзман. Он уже сообщил ТАСС, что после изменения системы выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города.

    Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «У меня даже мысли такой не было… На самом деле я собирался спокойно уходить».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru