В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра города

Заксобрание Свердловской области в третьем чтении одобрило законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.
Законодательное собрание Свердловской области на заседании во вторник в окончательном чтении приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Согласно законопроекту, глава Екатеринбурга должен теперь избираться не жителями города, а городской думой из числа кандидатов, которых выдвинет специальная конкурсная комиссия.
Как сообщил РИА Новости представитель Заксобрания, за инициативу проголосовали 42 депутата, против — 4. Теперь документ должен подписать губернатор Евгений Куйвашев, который и выступил автором законопроекта. Закон должен вступить в силу через десять дней после его официального опубликования.
В настоящее время пост мэра города занимает Евгений Ройзман. Он уже сообщил ТАСС, что после изменения системы выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города.
Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «У меня даже мысли такой не было… На самом деле я собирался спокойно уходить».
Как сообщил РИА Новости представитель Заксобрания, за инициативу проголосовали 42 депутата, против — 4. Теперь документ должен подписать губернатор Евгений Куйвашев, который и выступил автором законопроекта. Закон должен вступить в силу через десять дней после его официального опубликования.
В настоящее время пост мэра города занимает Евгений Ройзман. Он уже сообщил ТАСС, что после изменения системы выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города.
Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «У меня даже мысли такой не было… На самом деле я собирался спокойно уходить».
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