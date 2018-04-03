СК России завел на главу МВД Украины дело о срыве выборов

Глава МВД Украины Арсен Аваков, который решил помешать россиянам проголосовать на президентских выборах, стал фигурантом уголовного дела.
По данным следствия, украинский министр 18 марта приказал сотрудникам МВД не пропускать граждан РФ на избирательные участки, открытые в российских дипучреждениях в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
В результате этих преступных действий, подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко, были грубо нарушены законные права и интересы граждан РФ, гарантированные Конституцией.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают иных причастных к преступлению.
Напомним, о решении не пускать россиян без дипломатического статуса на территорию посольства в Киеве, а также консульств в Харькове, Одессе и Львове, Аваков объявил перед президентскими выборами, которые прошли 18 марта. Этот шаг глава украинского МВД объяснил тем, что Россия отказалась отменять голосование в Крыму и Севастополе.
В ответ в ЦИК обвили Киев в гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ. А в МИД заявили, что украинские власти «в бессильной злобе решили отыграться на простых российских гражданах».
В результате этих преступных действий, подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко, были грубо нарушены законные права и интересы граждан РФ, гарантированные Конституцией.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают иных причастных к преступлению.
Напомним, о решении не пускать россиян без дипломатического статуса на территорию посольства в Киеве, а также консульств в Харькове, Одессе и Львове, Аваков объявил перед президентскими выборами, которые прошли 18 марта. Этот шаг глава украинского МВД объяснил тем, что Россия отказалась отменять голосование в Крыму и Севастополе.
В ответ в ЦИК обвили Киев в гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ. А в МИД заявили, что украинские власти «в бессильной злобе решили отыграться на простых российских гражданах».
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