В сибирской глубинке после реконструкции открылся современный молодежный центр

В поселке Балахта Красноярского края появился современный молодежный центр. Он открыл свои двери впервые после масштабной реконструкции.

В здании обновили актовый зал. Теперь центр полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В одном из кабинетов устроили студию звукозаписи, а также установили оборудование для создания фильмов. Ремонт делался за счет средств краевого бюджета. Церемонию открытия посетил временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс.



Александр Усс, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края: «Этот проект реализован на хорошей человеческой базе. Здесь было помещение не очень приспособленное, скажем так. И подразделение ГИБДД здесь было, и магазин здесь был. Когда его отдали молодежи, здесь появилась новая жизнь. И по многим краевым проектам молодежь населенного пункта Балахта действительно была впереди».



Ремонт сделали в рамках большого регионального проекта по модернизации молодежных центров. Сейчас в Красноярском крае 72 таких учреждения, почти половина из них требует реконструкции.