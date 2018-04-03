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    ФСБ пресекла попытку передачи иностранцам секретных военных карт. Крым, Омская область, Свердловская область, ФСБ, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ пресекла попытку передачи иностранцам секретных военных карт

    ФСБ пресекла попытку передачи иностранцам секретных военных карт

    7 комментариев
    • Фото: ФСБ
    ФСБ пресекла попытку передачи иностранцам секретных военных карт

    ФСБ пресекла попытку передачи иностранцам секретных военных карт

    ФСБ пресекла попытку передачи иностранцам секретных военных карт
    • Фото: ФСБ

      • Сотрудники ФСБ РФ в Свердловской и Омской областях, а также в Крыму пресекли попытку передачи иностранцам секретных военных карт.

      Сотрудники управлений ФСБ по Свердловской области, Омской области и Республике Крым пресекли передачу секретных военных карт иностранной стороне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Свердловской области во вторник.

      Пресс-служба УФСБ по Свердловской области: «Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ».

      В пресс-службе уточнили, что подозреваемые задержаны, они «признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем». Сообщается также, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей «Госизмена».

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