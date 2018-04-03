В Восточную Гуту вернулись больше 40 тысяч мирных сирийцев

Больше 40 тысяч мирных жителей вернулись в освобожденные районы Восточной Гуты. Сегодня об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон. Сирийские власти при поддержке наших военных оказывают беженцам всю необходимую помощь. Специалисты очищают улицы от мин и боеприпасов, разбирают завалы и восстанавливают водоснабжение.

Здесь все превращено в неприступную крепость. Боевики ежедневно обстреливали столицу Сирии и, прикрываясь мирным населением, планировали долго держать оборону. Туннели тянутся на несколько десятков километров, вплоть до пригородов Дамаска. Они огромные и широкие, здесь большое число ответвлений, есть отверстия, через которые экстремисты доставляли оружие и боеприпасы.



Рыть эти глубокие подземные коммуникации они заставляли детей, стариков и женщин. Подходы к туннелям были заминированы, в качестве рва с водой были использованы даже канализационные стоки. В подземном городе террористов есть даже самодельный тир, где снайперы тренировались вести стрельбу по мирным жителям Дамаска.



Согласно договоренностям, боевики могли покинуть Восточную Гуту, предоставив карты минных полей. Это условие было выполнено. Саперы сирийской армии уже закончили разминирование. Глядя на руины, сложно представить, что сюда могут вернуться мирные жители. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.